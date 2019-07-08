«Атлетико» перехватил у «Зенита» бразильского защитника

Мадридский «Атлетико» подписал соглашение с защитником «Атлетико Паранаэнсе» Ренаном Лоди, передает РИА «Новости».

Как сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании, контракт с игроком рассчитан на шесть лет. Бразилец уже прошел медобследование и прибыл в расположение команды для прохождения предсезонных сборов.

21-летний Лоди принял участие в 49 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что защитником интересовался петербургский «Зенит».