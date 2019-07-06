Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»
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Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» объявили стартовые составы на матч за Олимп — Суперкубок России, передает Sport24.
Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба не попал в основной состав.
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Встреча пройдет в Москве на домашней арене московского «Динамо». Начало — 19.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Локомотива» был замечен на тренировке казанского «Рубина».