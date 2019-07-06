Хабиб рассказал о подготовке к бою с Порье

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет готовиться к поединку против американца Дастина Порье, передает Sport24.

Титульный бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.

«У нас взаимное уважение с Дастином, но моя работа начинается в тот момент, когда закрывается клетка, и я сфокусирован только на том, чтобы побить человека, который стоит напротив меня.

Отец хотел, чтобы я готовился в Дагестане. Где-то месяц мы провели лагерь под руководством отца. Семь недель буду готовиться в американском зале AKA, а последние две недели проведем в Абу-Даби», — сказал Нурмагомедов во время официальной пресс-конференции UFC в Вегасе.

Ранее президент UFC Дана Уайт объяснил, почему в России не проводятся бои за пояс.