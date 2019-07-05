Загитова описала характер Тутберидзе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о характере тренера Этери Тутберидзе, сообщает Youtube-канал Елены Родиной.

По словам фигуристки, Тутберидзе помогла ей перебороть стресс.

«Как говорят, иногда благодаря пинку мы обретаем крылья. Мне нужен был этот самый пинок перед чемпионатом мира этого годв. Тутберидзе тогда сказала: «Нет, едем». Я очень ей благодарна, за то, что она настояла на своем. Ценю ее стойкий характер», — сказала Загитова.

Также она отметила, что ей еще нравится женственность Тутберидзе.

«Она всегда хорошо выглядит и красиво одевается. В этом я тоже беру с нее пример», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева попали в новые пулы допинг-тестирования ISU.