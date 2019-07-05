Стало известно будущее Тите в сборной Бразилии

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Тренер сборной Бразилии по футболу Тите во время матча группового этапа между сборными Швейцарии и... Тренер сборной Бразилии по футболу Тите во время матча группового этапа между сборными Швейцарии и...
Тренер сборной Бразилии по футболу Тите во время матча группового этапа между сборными Швейцарии и...
Damir Sagolj/REUTERS

Главный тренер сборной Бразилии не будет покидать свой пост, сообщает «СЭ».

Информацию о том, что специалист хочет уйти из национальной команды после Кубка Америки — 2019, опроверг официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.

Футболистам сборной предстоит встретиться с игроками из Перу в финале турнира, который пройдет 7 июля.

58-летний наставник занял свою должность в июне 2016 года. Под его руководством футболисты смогли одержать 33 победы в 41 матче, а также шесть раз сыграть вничью.

Контракт Тите со сборной Бразилии истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Бразилии покинет свой пост после Кубка Америки.