Стало известно будущее Тите в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии не будет покидать свой пост, сообщает «СЭ».

Информацию о том, что специалист хочет уйти из национальной команды после Кубка Америки — 2019, опроверг официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.

Футболистам сборной предстоит встретиться с игроками из Перу в финале турнира, который пройдет 7 июля.

58-летний наставник занял свою должность в июне 2016 года. Под его руководством футболисты смогли одержать 33 победы в 41 матче, а также шесть раз сыграть вничью.

Контракт Тите со сборной Бразилии истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Бразилии покинет свой пост после Кубка Америки.