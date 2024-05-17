Клопп выступил за отмену VAR

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что голосовал бы за отмену VAR, передает «Би-би-си».

«В том виде, как это выглядит сейчас, я бы проголосовал против VAR. Эти люди не могут использовать его правильно. Не думаю, что VAR — это проблема, проблема в том, как мы его используем», — сказал Клопп.

11 мая «Манчестер Сити» в матче 36 тура чемпионата победил «Фулхэм» со счетом 4:0. После этого матча «Ливерпуль» потерял шансы на победу в АПЛ.

Примечательно, что это последний сезон в клубе для главного тренера Юргена Клоппа, он покинет команду после завершения сезона. Он работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — объяснил Клопп свое решение.

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