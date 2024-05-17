На журналиста Алексея Пивоварова завели новое дело

На российского журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом) завели новое дело о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что протокол поступил в Таганский суд Москвы. Заседание по этому делу пока не назначено.

В апреле Пивоваров был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «данное сообщение материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации» в Telegram.

2 марта Алексей Пивоваров объявил об увольнении значительной части команды своего проекта «Редакция».

В июле 2022 года Алексей Пивоваров подтвердил факт получения рекламного дохода от компании Google и журналистской премии «Редколлегия».

По данным Telegram-канала Baza, из-за этих средств его признали иностранным агентом в начале июня 2022 года.

Ранее суд апелляционной инстанции утвердил административное наказание Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом).