Сексолог рассказал, как выбор размера автомобиля связан с половым членом

В России мужчины, которые комплексуют из-за маленького размера полового члена, зачастую пытаются компенсировать это за счет покупки большого и дорогого автомобиля. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал врач-уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин.

«Распространено мнение, что мужчины с маленьким членом стремятся купить большую машину. И нередко такие ситуации действительно имеют место быть. Аналогичные примеры мы наблюдаем в природе, где самцы всегда стремятся к максимализму: чем больше хвост, хохолок или рога, тем вероятнее, что ты привлечешь самку. Это касается и мужчин, которым тоже нужно как-то справиться с комплексом. Как счастью или сожалению, зачастую они компенсируют свой недостаток успехом: богатством и какими-то дорогими вещами, в том числе машинами премиум-класса. Таким образом они хотят привлечь к себе женский пол», – пояснил специалист.

По словам Лычагина, наличие большого дорогого автомобиля может помочь мужчине с небольшим половым органом наладить сексуальную жизнь, потому что он будет чувствовать себя увереннее и комфортнее. Однако сексолог подчеркнул, что россияне, как правило, комплексуют зря, и посоветовал вспомнить статистику. По имеющимся данным, в РФ среднестатистический размер члена составляет 13,5 см. При этом многие мужчины думают, что стандартная длина начинается от 20 см. Лычагин отметил, что половые органы от 19 см и больше всего встречаются у 3-5% населения, то есть очень редко.

«Пора уже менять стереотип о том, что большой член – это всегда хорошо. Хорошо — это средний размер полового органа, которым умело пользуются. А мужчины в большинстве случаев хотят большой член не для девушек, а чтобы похвастаться. Это называется синдром раздевалки», – подытожил сексолог.

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