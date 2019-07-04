В Госдуме отреагировали на слова украинского футболиста про «москальские рожи»

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
РИА Новости

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал высказывание украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды.

В преддверии предсезонного матча против «Краснодара-2» футболист написал в инстаграме, что обещает «положить москальскую рожу». Спустя некоторое время он удалил запись.

«Игрока нужно наказать. Подобные проявления дискриминации среди спортсменов в любом виде спорта должны пресекаться. Как минимум должен отреагировать клуб, за который он играет. Наказание может быть любым», — цитирует Лебедева «Чемпионат.com».

Парламентарий упомянул историю с грузинскими регбистами, показавшими жест в поддержку митингов в Тбилиси. После этого Федерация регби России призвала клуб, за который они выступают, разорвать контракт.

По мнению Лебедева, так необходимо поступать с провокаторами.

Ранее украинский футболист пожаловался на угрозы после слов про «москальскую рожу».