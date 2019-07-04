В Госдуме отреагировали на слова украинского футболиста про «москальские рожи»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал высказывание украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды.

В преддверии предсезонного матча против «Краснодара-2» футболист написал в инстаграме, что обещает «положить москальскую рожу». Спустя некоторое время он удалил запись.

«Игрока нужно наказать. Подобные проявления дискриминации среди спортсменов в любом виде спорта должны пресекаться. Как минимум должен отреагировать клуб, за который он играет. Наказание может быть любым», — цитирует Лебедева «Чемпионат.com».

Парламентарий упомянул историю с грузинскими регбистами, показавшими жест в поддержку митингов в Тбилиси. После этого Федерация регби России призвала клуб, за который они выступают, разорвать контракт.

По мнению Лебедева, так необходимо поступать с провокаторами.

Ранее украинский футболист пожаловался на угрозы после слов про «москальскую рожу».