Месси и Неймар обнялись в подтрибунном помещении после матча Бразилия — Аргентина.
close
Футболисты Немйар и Лионель Месси обнялись в подтрибунном помещении после полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины, сообщает Sport24.
Встреча закончилась победой бразильцев со счетом 2:0.
Месси отыграл весь матч, а Неймар не принимает участие на турнире из-за травмы.
Бывшие партнеры по «Барселоне» поприветствовали друг друга и обнялись.
Ранее Ришарлисон жестко высказался об аргентинцах.
�� | #CopaAmerica | Neymar Jr meets Leo Messi at the backstage after the match.pic.twitter.com/AVawAbA1A4— BT Media (@BTClips) 3 июля 2019 г.