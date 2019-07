Месси и Неймар обнялись в подтрибунном помещении после матча Бразилия — Аргентина.

Футболисты Немйар и Лионель Месси обнялись в подтрибунном помещении после полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины, сообщает Sport24.

Встреча закончилась победой бразильцев со счетом 2:0.

Месси отыграл весь матч, а Неймар не принимает участие на турнире из-за травмы.

Бывшие партнеры по «Барселоне» поприветствовали друг друга и обнялись.

Ранее Ришарлисон жестко высказался об аргентинцах.

| #CopaAmerica | Neymar Jr meets Leo Messi at the backstage after the match.pic.twitter.com/AVawAbA1A4