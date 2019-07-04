Месси и Неймар обнялись в подтрибунном помещении после матча Бразилия — Аргентина.

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Неймар (справа) хочет выйти из тени своего партнера по «Барселоне» Лео Месси Неймар (справа) хочет выйти из тени своего партнера по «Барселоне» Лео Месси
Неймар (справа) хочет выйти из тени своего партнера по «Барселоне» Лео Месси
Reuters

Футболисты Немйар и Лионель Месси обнялись в подтрибунном помещении после полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины, сообщает Sport24.

Встреча закончилась победой бразильцев со счетом 2:0.

Месси отыграл весь матч, а Неймар не принимает участие на турнире из-за травмы.

Бывшие партнеры по «Барселоне» поприветствовали друг друга и обнялись.

Ранее Ришарлисон жестко высказался об аргентинцах.