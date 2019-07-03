Объявлен лучший игрок матча Бразилия — Аргентина

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки против команды Аргентины.

После игры капитан сборной поделился впечатлениями от выхода в финал.

«Многие критикуют нашу команду, но мы верим в тренеров, план и нашу работу. Полностью сосредоточены на деле. Сейчас пожинаем плоды каждодневного труда. Для достижения цели осталось сделать один шаг. Это нелегко, слабых команд больше нет», – цитирует Алвеса Globo Esporte.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что экс-игрок петербургского «Зенита» расплакался после поражения Аргентины.