Пятикратная чемпионка Уимблдона рассказала о проигрыше 15-летней американке
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Американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о поражении от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф в первом круге Уимблдона, передает «Чемпионат.com».
Встреча завершилась в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
«Сегодня она все сделала отлично. Атаковала точнее меня. Подавала, перемещалась по корту. Прекрасный матч», — отметила Уильямс, после встречи поздравившая Гауфф и пожелавшая ей удачи.
Стоит отметить, что 39-летняя Уильямс является пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей Открытого чемпионата США.
Старшая сестра теннисистки Серена Уильямс также выступает на турнире.
Ранее сообщалось, что представительница Австралии выбила из розыгрыша турнира россиянку Дарью Касаткину.