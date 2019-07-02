Пятикратная чемпионка Уимблдона рассказала о проигрыше 15-летней американке

Американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о поражении от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф в первом круге Уимблдона, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

«Сегодня она все сделала отлично. Атаковала точнее меня. Подавала, перемещалась по корту. Прекрасный матч», — отметила Уильямс, после встречи поздравившая Гауфф и пожелавшая ей удачи.

Стоит отметить, что 39-летняя Уильямс является пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей Открытого чемпионата США.

Старшая сестра теннисистки Серена Уильямс также выступает на турнире.

Ранее сообщалось, что представительница Австралии выбила из розыгрыша турнира россиянку Дарью Касаткину.