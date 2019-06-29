Кадыров отреагировал на переход Глушакова в «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в грозненский «Ахмат».

«Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.

Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России», — написал Кадыров в инстаграме.

Глава Чеченской республики уверен, что новичок быстро станет частью команды и поможет клубу достигнуть поставленных задач.

«Глушаков обещал сделать для этого все от него зависящее», — отметил политик.

Также Кадыров пожелал Глушакову профессиональной удачи и успехов в новой команде.

В июне футболист покинул московский «Спартак», за который выступал с 2013 года. В прошлом сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата России и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» готов предложить Глушакову €1 млн.