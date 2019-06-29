Кадыров отреагировал на переход Глушакова в «Ахмат»
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в грозненский «Ахмат».
«Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.
Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России», — написал Кадыров в инстаграме.
Глава Чеченской республики уверен, что новичок быстро станет частью команды и поможет клубу достигнуть поставленных задач.
«Глушаков обещал сделать для этого все от него зависящее», — отметил политик.
Также Кадыров пожелал Глушакову профессиональной удачи и успехов в новой команде.
В июне футболист покинул московский «Спартак», за который выступал с 2013 года. В прошлом сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата России и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» готов предложить Глушакову €1 млн.
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Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе- период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб @akhmatgrozny «АХМАТ» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны @glushak8 Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «АХМАТ». Добро пожаловать в Грозный!