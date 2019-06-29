Черчесов с ассистентом посетили тренировку ЦСКА в Австрии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вместе со своим ассистентом Гинтарасом Стауче посетили сборы московского ЦСКА в Австрии, сообщает Sport24.ru.
Специалисты не только наблюдали за тем, как тренируются игроки столичного клуба, но и лично общались с тренерским штабом армейцев.
27 июня прошел товарищеский матч ЦСКА — «Краснодар», в котором московская команда уступила краснодарцам со счетом 1:0.
30 июня у армейцев будет дерби с другим клубом из Москвы — «Спартаком».
Ранее сообщалось, что российский голкипер Евгений Фролов стал игроком «Сочи».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и тренер вратарей Гинтарас Стауче в Австрии посетили тренировку ЦСКА и пообщались с игроками и тренерским штабом армейцев. pic.twitter.com/sy6x7U9Z99— Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2019 г.