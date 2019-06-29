Черчесов с ассистентом посетили тренировку ЦСКА в Австрии

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча Чемпионата Европы по... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча Чемпионата Европы по...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча Чемпионата Европы по...
Владимир Песня/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вместе со своим ассистентом Гинтарасом Стауче посетили сборы московского ЦСКА в Австрии, сообщает Sport24.ru.

Специалисты не только наблюдали за тем, как тренируются игроки столичного клуба, но и лично общались с тренерским штабом армейцев.

27 июня прошел товарищеский матч ЦСКА — «Краснодар», в котором московская команда уступила краснодарцам со счетом 1:0.

30 июня у армейцев будет дерби с другим клубом из Москвы — «Спартаком».

Ранее сообщалось, что российский голкипер Евгений Фролов стал игроком «Сочи».