Черчесов с ассистентом посетили тренировку ЦСКА в Австрии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вместе со своим ассистентом Гинтарасом Стауче посетили сборы московского ЦСКА в Австрии, сообщает Sport24.ru.

Специалисты не только наблюдали за тем, как тренируются игроки столичного клуба, но и лично общались с тренерским штабом армейцев.

27 июня прошел товарищеский матч ЦСКА — «Краснодар», в котором московская команда уступила краснодарцам со счетом 1:0.

30 июня у армейцев будет дерби с другим клубом из Москвы — «Спартаком».

Ранее сообщалось, что российский голкипер Евгений Фролов стал игроком «Сочи».