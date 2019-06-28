«Барселона» договорилась о покупке чемпиона мира

«Барселона» готова приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна за €126 млн, передает Sport.es.

По информации издания, каталонский клуб не хочет портить отношения со столичной командой и поэтому готов переплатить €6 млн, тогда как опция выкупа составляет €120 млн.

Отмечается, что «Барселона» выплатит полную сумму в несколько этапов. Деньги, полученные от трансфера Гризманна пойдут на покупку форварда лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиша.

Также в «Атлетико» перейдет защитник «Барселоны» Нелсон Семеду. В настоящее время идет согласование суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Барселоны» против возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.