Радионова рассказала про атаки хейтеров из-за Загитовой

Российская фигуристка Елена Радионова рассказала о негативных комментариях в ее адрес, сообщает «СЭ».

По ее словам, хейтеры появились уже после во время комментирования соревнований.

«Когда я выступала, у меня не было хейтеров. Их больше появилось, когда я стала комментировать соревнования. Сейчас лишний раз думаешь, что сказать, потому что какая-нибудь безобидная фраза может перейти в цитату, и за это злые фанаты могут начать хейтить.

Я один раз в трансляции сказала, что у Алины Загитовой был недокрут, потом мы рассматривали в повторе, и я говорила, что не уверена, но, возможно, он был. Судьи не поставили ей этот недокрут, а на меня вылился шквал негатива: «Да ты вообще ничего не понимаешь в фигурном катании, ты просто ее не любишь, ты неудачница». В общем, стали писать всякие глупости. Я на них никак не отреагировала», — сказала Радионова.

Также она отметила, что паники от подобных комментариев у нее не было.

«Написали – и написали. Я понимала, что ничего плохого не сказала. Тем более, к каждой фигуристке я отношусь очень уважительно, я понимаю, каким трудом все это достается. Ни в коем случае я не хотела кого-то задеть. Мне кажется, я тогда все очень адекватно сказала», — добавила фигуристка.

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