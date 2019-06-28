Футболист сборной России оглох во время матча в Турции

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Футболист сборной России Федор Кудряшов рассказал, как однажды оглох во время одного из матчей чемпионата Турции, передает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Кудряшов выступал за «Истанбул Башакшехир». Инцидент произошло во время матча 33-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Кудряшов признался, что престал слышать из-за поддержки фанатов хозяев.

«Перед встречей с «Галатасараем» общались с Сашей Епуряну, я говорил: «Круто! Сыграем на полном стадионе!» Саша предупреждал, что все не так просто. В итоге получилось так, что я был не совсем готов к тому, что происходило на поле и трибунах.

Люди не слышали, даже если я стоял в 2 метрах от них. Выход один — орать на ухо. После этого матча я стал слышать только на следующий день — серьезно, не шучу! Я просто оглох во время матча», — заявил игрок.

Защитник уже покинул турецкую команду и ищет место продолжения карьеры.

Ранее в «Спартаке» рассказали об интересе к игроку сборной России.