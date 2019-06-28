Голкипер «Краснодара» рассказал о сравнении с Акинфеевым

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о том, как относится к сравнению с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, передает Sport24.

Также Сафонов поделился мыслями о попадании в сборную России.

«Игорь хороший вратарь, опытный. У него много можно взять, главное — спокойствие, уверенность. Думаю, этого мне не хватает, если сравнивать. Не ставлю себе цели оказаться в сборной. Должен попасть туда, когда буду готов. Пока что — не готов. Есть куда совершенствоваться. Сравнений с Акинфеевым особенно не слышу. Если об этом пишут что-то, не читаю, если спрашивают — отвечаю. Без разницы», — заявил он.

На турнире Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии, в первом туре «Краснодар» переиграл ЦСКА со счетом 1:0.

Ранее хавбек ЦСКА высказался о поражении от «Краснодара».