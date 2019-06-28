Экс-тренер «Спартака» отказался от работы в Иране

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от предложения двух клубов из чемпионата Ирана, передает ITASportPress.

СМИ сообщали, что одной из команд, предложившей Каррере работу, был «Персеполис». Однако сам специалист хочет попробовать свои силы в чемпионате Италии.

«Ни один клуб из Италии не делал мне предложений. У меня был контакт только с двумя иранскими командами, но я отказался. Ищу серьезный проект. Я не хочу быть добрым и дружить с кем-либо, хочу просто делать свою работу. В России знают, что я выиграл, и я жду, когда кто-нибудь даст мне возможность преуспеть и в Италии», — рассказал он.

Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год.

Ранее Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака».