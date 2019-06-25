Вратарь «Ромы» может перейти в «Спартак», сообщают СМИ
Голкипер «Ромы» Андреа Романьоли может перейти в московский «Спартак», сообщает «Советский спорт».
По информации из твиттера журналиста Маттео Моретто, переговоры между клубами близятся к завершению. Сообщается, что игрок ждет получения визы в Россию.
Журналист пишет, что голкипер отправится на сборы с первой командой, однако потом присоединится к дублю команды — «Спартаку-2».
Романьоли является воспитанником «Ромы», однако участия в матчах за основной состав не принимал.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Вольфсбурга» проходит просмотр в «Спартаке».