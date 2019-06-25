Вратарь «Ромы» может перейти в «Спартак», сообщают СМИ

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Голкипер «Ромы» Андреа Романьоли может перейти в московский «Спартак», сообщает «Советский спорт».

По информации из твиттера журналиста Маттео Моретто, переговоры между клубами близятся к завершению. Сообщается, что игрок ждет получения визы в Россию.

Журналист пишет, что голкипер отправится на сборы с первой командой, однако потом присоединится к дублю команды — «Спартаку-2».

Романьоли является воспитанником «Ромы», однако участия в матчах за основной состав не принимал.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Вольфсбурга» проходит просмотр в «Спартаке».