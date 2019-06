Футболистка сборной Камеруна плюнула в англичанку на чемпионате мира

Защитница сборной Камеруна Августина Эжанге плюнула в нападающую сборной Англии Тони Дагган в матче 1/8 финала женского чемпионата мира в Франции, сообщает Sport24.

Англичанки выиграли со счетом 3:0.

Неприятный инцидент произошел в первом тайме. Несмотря на то, что на турнире используется система VAR, Эжанге не была удалена с поля, получив лишь желтую карточку, что привело болельщиков сборной Англии в соцсетях в бешенство.

Ранее фанаты ополчились на футболистку.

this is disgusting. VAR needs to be used properly and effectively because this should be a straight red. pic.twitter.com/qf7o6bWLGn