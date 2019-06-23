Ерохин рассказал о самочувствии после травмы

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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о том, как себя чувствует после полученной травмы, передает «Советский спорт».

Ерохин получил рассечение головы в контрольном матче с австрийским «Ваккером» (6:1). Это случилось уже в конце встречи, продолжить играть после травмы он не смог.

«Спасибо за беспокойство, сегодня тренируюсь в общей группе, все в порядке», — написал Ерохин в инстаграме.

В прошедшем сезоне Ерохин забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 16 матчах за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее наставник «Зенита» рассказал о серьезном повреждении Ерохина.