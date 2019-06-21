Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с клубом, сообщает «Советский спорт».
Как говорится на официальном сайте красно-синим, новое соглашение с Дзагоевым рассчитано до 2021 года. Предыдущий контракт хавбека истекал этим летом.
29-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе армейцев он становился трехкратным чемпионом России, а также по четыре раза брал Кубок России и Суперкубок.
Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию хорватского защитника.