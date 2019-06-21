Широков: раз Дзюбе доверяют капитанскую повязку, значит он справляется

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Экс-хавбек сборной России Роман Широков высказался по поводу выступлений отечественной команды на матчах отборочного тура чемпионата Европы 2020 года, передает «Советский спорт».

Полузащитник также отметил игру капитана сборной — Артема Дзюбы.

«На отборе Евро-2020 у нас было два совершенно разных соперника — с одним было проще, другой посильней. Однако, даже если судить только по встрече с Кипром, большую часть времени российские футболисты контролировали ход встречи. Но им почему-то не удавалось забить. Если бы наша сборная чуть лучше реализовывала свои моменты, то счет был бы совершенно другой», — сказал Широков.

Экс-футболист заявил, что игрокам национальной команды следует подготовиться к игре со сборной Бельгии. Также их ждут матчи с командой Шотландии.

«Не могу ничего сказать о Дзюбе. Думаю, раз главный тренер сборной регулярно доверяет ему капитанскую повязку, значит, он полностью справляется со своими обязанностями», — цитируют экс-хавбека «Известия».

Ранее сообщалось, что Дзюба поблагодарил Владимира Путина за чемпионат мира.