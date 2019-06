В Сети появились кадры падения Барбашева во время чемпионского парада

Во время чемпионского парада клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луиз Блюз» российский форвард Иван Барбашев упал, сообщает «Советский спорт».

Шествие проходило на улицах родного города «блюзменов». Хоккеисты передвигались на пожарной машине. В какой-то момент 23-летний нападающий команды не смог удержать равновесия и упал.

Подняться на ноги спортсмену помог стюард.

Россиянин выступает в основе «Сент-Луиса» с сезона-2017/18. Вместе с хоккеистом «Блюз» смог завоевать свой первый Кубок Стэнли в истории клуба.

Ранее сообщалось, что Барбашев станет свободным агентом.

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP