В Сети появились кадры падения Барбашева во время чемпионского парада
Во время чемпионского парада клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луиз Блюз» российский форвард Иван Барбашев упал, сообщает «Советский спорт».
Шествие проходило на улицах родного города «блюзменов». Хоккеисты передвигались на пожарной машине. В какой-то момент 23-летний нападающий команды не смог удержать равновесия и упал.
Подняться на ноги спортсмену помог стюард.
Россиянин выступает в основе «Сент-Луиса» с сезона-2017/18. Вместе с хоккеистом «Блюз» смог завоевать свой первый Кубок Стэнли в истории клуба.
Ранее сообщалось, что Барбашев станет свободным агентом.
Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295— Josh Hyman �� (@joshhymanNHL) 18 июня 2019 г.
(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP