Жена Де Росси не разрешает игроку переходить в «Бока Хуниорс»
Аргентинский «Бока Хуниорс» ведет переговоры по покупке экс-хавбека итальянского «Ромы» Даниэля Де Росси, сообщает «Советский спорт».
Как сообщает PBP, с 1 июля полузащитник римлян становится свободным агентом, а значит, может перейти в аргентинскую лигу.
Супруга 35-летнего итальянца модель и актриса Сара Фелбербаум категорически настроена и запрещает мужу переезжать в Аргентину.
Де Росси провел всю профессиональную карьеру в составе «Ромы».
В завершившемся сезоне он принял участие в 23 матчах клуба, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Де Росси перейдет в клуб MLS.