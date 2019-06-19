Жена Де Росси не разрешает игроку переходить в «Бока Хуниорс»

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Аргентинский «Бока Хуниорс» ведет переговоры по покупке экс-хавбека итальянского «Ромы» Даниэля Де Росси, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает PBP, с 1 июля полузащитник римлян становится свободным агентом, а значит, может перейти в аргентинскую лигу.

Супруга 35-летнего итальянца модель и актриса Сара Фелбербаум категорически настроена и запрещает мужу переезжать в Аргентину.

Де Росси провел всю профессиональную карьеру в составе «Ромы».

В завершившемся сезоне он принял участие в 23 матчах клуба, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Де Росси перейдет в клуб MLS.