Медведева стремительно потеряла вес
Российская фигуристка Евгения Медведева добилась изменений в своей фигуре, сообщает «Советский спорт».
По фотографиям в инстаграме стало видно, что девушка похудела. Поклонники отметили, что до начала тура шоу в Японии фигуристка была немного полнее, а сейчас «подсушилась».
До этого Медведева переживала, что «набрала пару лишних килограммов». Недавно в социальной сети также появились кадры, на которых фигуристка ест цветы палочками для суши и говорит, что уже около четырех недель сидит на диете.
Ранее сообщалось, что Медведева исполнила четверной прыжок.