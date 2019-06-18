Медведева стремительно потеряла вес

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Российская фигуристка Евгения Медведева добилась изменений в своей фигуре, сообщает «Советский спорт».

По фотографиям в инстаграме стало видно, что девушка похудела. Поклонники отметили, что до начала тура шоу в Японии фигуристка была немного полнее, а сейчас «подсушилась».

До этого Медведева переживала, что «набрала пару лишних килограммов». Недавно в социальной сети также появились кадры, на которых фигуристка ест цветы палочками для суши и говорит, что уже около четырех недель сидит на диете.

Ранее сообщалось, что Медведева исполнила четверной прыжок.