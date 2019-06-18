Во время стрельбы на чемпионском параде «Торонто» потерялся ребенок
Во время чемпионского парада в честь победы клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» неизвестный открыл огонь, сообщает «Советский спорт».
В результате инцидента пострадали четверо. По словам врачей, они получили серьезные травмы, однако их жизни ничто не угрожает.
Позже в СМИ появились сообщения о том, что во время паники в толпе потерялся маленький мальчик.
Совместными усилиями болельщиков и сотрудников полиции Торонто ребенка все же удалось найти.
Фанаты «Рэпторс» начали петь «Мы нашли Лэндона», в попытке найти родителей мальчика в толпе. Вскоре после этого семья смога вновь воссоединиться.
Ранее сообщалось, что в Сети появились фото задержания стрелка на чемпионском параде «Торонто»
Fav moment from #RaptorsParade: A crying kid who lost his parents gets taken in by the crowd. Crowd starts a "We Found Landon" chant to attract attention. Before long he gets reunited with his parents, cheers n tears all around pic.twitter.com/t5EmowWp2w— Chris Howson-Jan (@HowsonJan) 17 июня 2019 г.