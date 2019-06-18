Журналист успокоил людей во время стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

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Неизвестный открыл огонь во время чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс», сообщает «Советский спорт».

По данным полиции пострадали четыре человека. Врачи квалифицируют их ранения как тяжелые, однако жизни пострадавших ничто не угрожает.

Канадский телеведущий Мэтт Дэвлин попытался успокоить людей, призвав их быть сильными.

«Мы здесь ради праздника, так давайте отмечать этот день. Однако мне бы хотелось, чтобы все остановились на минутку. Пожалуйста, оставайтесь сильными. В данный момент у нас произошла чрезвычайная ситуация. Поэтому для меня так важно убедиться, что все спокойны. Никто не хочет, чтобы это продолжалось», — приводит слова репортера CBC Sport.

Дэвдин также отметил, что во время выступления с речью ему казалось, что чем дольше он будет говорить, тем спокойнее будут люди, находящиеся на улицах Торонто.

«Вы успокоили толпу, спасли многих от травм, отличная работа», – один из сотрудников полиции города поблагодарил журналиста в твиттере.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло.