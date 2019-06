В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Вовремя чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» неизвестный открыл огонь, сообщает «Советский спорт».

В результате стрельбы пострадали двое. По словам врачей травмы серьезные, однако жизни пострадавших ничто не угрожает.

Напомним, что для «Торонто» это первый трофей чемпионата в истории клуба. Канадцы смогли одержать четвертую победу в финальной серии плей-офф НБА над «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла 14 июня.

Ранее сообщалось, что на чемпионском параде «Торонто» ожидается около 2 млн зрителей.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone's safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val