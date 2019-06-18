Во время стрельбы на чемпионском параде «Торонто» пострадали двое

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На чемпионском параде клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» неизвестный начал стрельбу, в результате которой пострадали два человек, сообщает «Советский спорт».

Как уведомляет официальный твиттер полицейского управления Торонто, инцидент произошел на пересечении двух главных улиц города — Бэй и Альберт.

Пострадавшие получили серьезные травмы. Врачи сообщают, что их жизни ничего не угрожает.

Полицеские уже задержали двоих подозреваемых. У каждого при себе было огнестрельное оружие. На месте инцидента проводятся следственные действия.

Для «Торонто Рэпторс» эта победа стала первой в истории участия турнире.

Чемпионский парад начался утром. Вся команда проехала по улицам города с трофеем. Церемония продлилась два часа. В ней приняли участие также и руководители организации.

Ранее сообщалось, что на чемпионском параде «Торонто» ожидается около 2 млн зрителей.