Туктамышева хочет, чтобы про нее сняли фильм

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чего хочет от своей спортивной карьеры, передает «Собака.ru».

Спортсменка также призналась, что иногда думает о том, что может вывести фигурное катание на новый уровень.

«Я думала об этом и очень хочу достичь этого победами, запоминающимися программами, вдохновляющими историями. Для меня важно провести яркую спортивную жизнь. И даже если что-то не получается, всегда можно вновь взлететь и доказать всем, что нет ничего невозможного. Очень надеюсь, что в конце карьеры обо мне можно будет написать большую красивую книгу или снять фильм. И это будет здорово», — заявила Туктамышева.

Фигуристка является чемпионкой мира — 2015 и чемпионкой Европы — 2015.

Ранее сообщалось, что Медведева исполнила четверной прыжок.