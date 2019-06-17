«Порту» согласовал условия контракта с форвардом «Спартака»

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«Порту» согласовал условия личного контракта с нападающим московского «Спартака» Зе Луишем, передает «Советский спорт».

По информации O Jogo, соглашение будет рассчитано на четыре года с зарплатой в € 1,5 млн. Отмечается, что португальский клуб намерен завершить переговоры по трансферу игрока в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Зе Луиш принял участие в 36 матчах во всех турнирах. В его активе 14 мячей и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Порту» готовит новое предложение по трансферу нападающего «Спартака».