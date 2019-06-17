«Порту» согласовал условия контракта с форвардом «Спартака»
«Порту» согласовал условия личного контракта с нападающим московского «Спартака» Зе Луишем, передает «Советский спорт».
По информации O Jogo, соглашение будет рассчитано на четыре года с зарплатой в € 1,5 млн. Отмечается, что португальский клуб намерен завершить переговоры по трансферу игрока в ближайшие дни.
В прошедшем сезоне Зе Луиш принял участие в 36 матчах во всех турнирах. В его активе 14 мячей и четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Порту» готовит новое предложение по трансферу нападающего «Спартака».