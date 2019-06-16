Месси высказался о поражении от Колумбии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча первого тура группового этапа Кубка Америки, передает «Советский спорт».

«Из этого матча мы можем вынести позитив, мы готовы принять вызов, который стоит перед нами. Нам некогда жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди еще большая часть турнира. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов.

Форвард отметил, что колумбийцы грамотно воспользовались контратаками.

«Это и стоило нам поражения. Мы используем это как урок перед следующими играми. Все по-прежнему зависит от нас. Непросто начинать турнир с поражения, но если мы победим Парагвай, то вернемся к комфортной ситуации», — отметил Месси.

Встреча завершилась победой сборной Колумбии со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.