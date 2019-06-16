Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили Рохер Мартинес и Дуван Сапата. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем матче сборная Аргентины встретится с командой Парагвая, а Колумбия сыграет с Катаром.
Футбол. Кубок Америки. Группа B. 1-й тур
Аргентина — Колумбия — 0:2
Голы: 0:1 — Мартинес, 71; 0:2 — Сапата, 86.