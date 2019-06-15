Подозреваемого в убийстве матери младшего сына Соколова доставили в суд

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Младшего сына бывшего вратаря сборной России Максима Соколова доставили в городской суд Всеволожска Ленинградской области для избрания меры пресечения, передает «Пятый канал».

Отмечается, что 15-летний Арсений является главным подозреваемым в деле об убийстве своей матери.

Трагедия в семье Соколова произошла 13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области. После показаний Арсения в убийстве матери подозревали старшего сына Максима Соколова-младшего, который сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери.