Подозреваемого в убийстве матери младшего сына Соколова доставили в суд
Младшего сына бывшего вратаря сборной России Максима Соколова доставили в городской суд Всеволожска Ленинградской области для избрания меры пресечения, передает «Пятый канал».
Отмечается, что 15-летний Арсений является главным подозреваемым в деле об убийстве своей матери.
Трагедия в семье Соколова произошла 13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области. После показаний Арсения в убийстве матери подозревали старшего сына Максима Соколова-младшего, который сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Ранее старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери.