Лукашенко пригласил Путина на Европейские игры в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил лидера России Владимира Путина на Европейские игры, которые пройдут в Минске, передает «Советский спорт».
Президенты двух стран провели встречу на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
«В беседе с российским лидером были коротко обсуждены текущие вопросы взаимодействия. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов», — сказано в сообщении на официальном сайте белорусского лидера.
В соревнованиях, которые состоятся с 21 по 30 июня, примут участие 4000 спортсменов из 50 стран.
Ранее Путин выделил Дагестану 600 млн рублей после обращения Хабиба.