Лукашенко пригласил Путина на Европейские игры в Минск

<img src="//img.gazeta.ru/files3/909/12325909/RIAN_5500202.HR-pic905-895x505-55900.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил лидера России Владимира Путина на Европейские игры, которые пройдут в Минске, передает «Советский спорт».

Президенты двух стран провели встречу на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

«В беседе с российским лидером были коротко обсуждены текущие вопросы взаимодействия. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов», — сказано в сообщении на официальном сайте белорусского лидера.

В соревнованиях, которые состоятся с 21 по 30 июня, примут участие 4000 спортсменов из 50 стран.

Ранее Путин выделил Дагестану 600 млн рублей после обращения Хабиба.