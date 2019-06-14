«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

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Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексиса Мак Аллистера, передает «Советский спорт».

По информации журналиста Луиса Фрегосси, российский клуб предложил за футболиста €20 млн. Отмечается, что к подписанию игрока был близок клуб «Бока Хуниорс», однако из-за красно-белых аргентинская команда может упустить хавбека.

Мак Аллистер перешел в «Брайтон» в январе 2019 года и не провел ни одного матча за английский клуб. Предыдущей командой полузащитника был «Аргентинос Хуниорс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию форварда «Ромы».