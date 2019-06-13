Российские хоккеисты в четвертый раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли
Российские хоккеисты в четвертый раз подряд в составе команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выиграли Кубок Стэнли, сообщает «Советский спорт».
В сезоне-2018/19 обладателем трофея стал «Сент-Луис Блюз», который в финальной серии обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4 - 3. Седьмой, решающий матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Сент-Луиса». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В составе победителей выступают два российских хоккеиста — Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
В прошлом сезоне победителями в составе «Вашингтона» стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. В сезонах 2015/16 и 2016/17 победил «Питтсбург» с Евгением Малкиным.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли.