Футболист Тарасов похвалил власть за историю с Голуновым
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов похвалил власть за прекращение уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщает Sport24.
Тарасов написал про журналиста в своем инстаграме.
«Всех поздравляю с праздником — Днем России! Но праздник был бы неполным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких. Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость», — отметил Тарасов.
Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. 11 июня дело Голунова было закрыто.
Ранее сообщалось, что жену Тарасова смешали с грязью за фото в бикини.
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Всех поздравляю с праздником - Днем России! Сегодня столько всего в центре города: и реконструкция нашей великой истории, и фестивали кино, и народные гуляния с концертами! Но праздник был бы не полным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких. Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость, которая была кем-то поставлена под сомнение☝��