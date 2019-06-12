Футболист Тарасов похвалил власть за историю с Голуновым

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов похвалил власть за прекращение уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщает Sport24.

Тарасов написал про журналиста в своем инстаграме.

«Всех поздравляю с праздником — Днем России! Но праздник был бы неполным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких. Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость», — отметил Тарасов.

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. 11 июня дело Голунова было закрыто.

Ранее сообщалось, что жену Тарасова смешали с грязью за фото в бикини.