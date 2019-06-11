Хавбек «Краснодара» был травмирован во время матча отбора на Евро-2020

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Хавбек «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон был травмирован во время матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Шведские футболисты встретились со сборной Испании. Встреча закончилась со счетом 0:3.

Как уведомляет Aftonbladet, 27-летний игрок пройдет медицинское обследование 11 мая.

По информации источника, Классон травмировал колено. Повреждение швед получил в результате столкновения с испанским защитником Жорди Альбой.

Футболист не смог продолжить игру. Он покинул поле при помощи медицинского персонала.

Ранее тренер сборной Испании оценил игру команды в матче со Швецией.