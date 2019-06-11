Хавбек «Краснодара» был травмирован во время матча отбора на Евро-2020
Хавбек «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон был травмирован во время матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».
Шведские футболисты встретились со сборной Испании. Встреча закончилась со счетом 0:3.
Как уведомляет Aftonbladet, 27-летний игрок пройдет медицинское обследование 11 мая.
По информации источника, Классон травмировал колено. Повреждение швед получил в результате столкновения с испанским защитником Жорди Альбой.
Футболист не смог продолжить игру. Он покинул поле при помощи медицинского персонала.
Ранее тренер сборной Испании оценил игру команды в матче со Швецией.