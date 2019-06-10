Подозреваемые в убийстве борца выпили 40 бутылок пива на шестерых
Мигранты, забившие до смерти 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, почти не помнят события вечера 7 июня в Южном Бутове, поскольку были сильно пьяны, на шестерых они выпили 40 бутылок пива, сообщают «Вести.Ru».
Сергей Чуев гулял с девушкой на мосту в парке в Южном Бутове, сделал замечание компании мужчин, которые приставали к беременной женщине. Злоумышленники негативно отреагировали на его замечания, избили Чуева и сбросили с моста в воду. От полученных травм борец скончался, а нападавшие покинули место преступления.
Восьмерых подозреваемых задержали утром 8 июня в одном из кафе столицы. Все они прибыли в Москву несколько месяцев назад и официально нигде не работали. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.
Ранее свидетельница убийства рассказала, что Сергей не заступался за беременную женщину.