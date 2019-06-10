Адвокат Мамаева: дело Голунова к нам отношения не имеет

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Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что дело Мамаева и Кокорина сильно отличается от дела журналиста Ивана Голунова, сообщает «Чемпионт.com».

«Нельзя сравнивать дела Ивана Голунова и Кокорина с Мамаевым — это разные ситуации, к нашему делу они отношения не имеют. Из-за адвокатской этики я комментировать дело Ивана Голунова не могу, но любые события, которые приковывают внимание общества, переключают внимание людей – от одних событий к делу Кокорина и Мамаева, – к Голунову», — сказал Бушманов.

Также адвокат заявил, что общественное мнение не должно давить на решение суда.

«Суд должен исходить из обстоятельств дела, а не из желания публики. Общество и отдельные личности не должны влиять на суд. Нужно, чтобы все было справедливо», — добавил он.

Ранее Бушманов заявил, что суд не пустил детей Мамаева в СИЗО.