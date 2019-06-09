«Барселона» угрожает игроку трансфером из-за нарушений дисциплины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/762/10883762/2017-09-09T204444Z_315638145_RC1AAFE78700_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-FCB-ESY-pic905-895x505-10899.jpg">

«Барселона» пригрозила нападающему Усману Дембеле трансфером из-за частых нарушений дисциплины, сообщает «Советский спорт».

По информации AS, француз сильно опоздал на тренировку на неделе, когда каталонцы проиграли «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2). Усман тогда заявил, что у него было индивидуальное занятие с физиотерапевтом, однако это оказалось ложью.

В клубе сообщили окружению футболиста, что его выставят на трансфер, если он не пересмотрит подход к работе.

Ранее сообщалось, что Неймар обратился к представителям «Барселоны» с предложением.