«Барселона» угрожает игроку трансфером из-за нарушений дисциплины
«Барселона» пригрозила нападающему Усману Дембеле трансфером из-за частых нарушений дисциплины, сообщает «Советский спорт».
По информации AS, француз сильно опоздал на тренировку на неделе, когда каталонцы проиграли «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2). Усман тогда заявил, что у него было индивидуальное занятие с физиотерапевтом, однако это оказалось ложью.
В клубе сообщили окружению футболиста, что его выставят на трансфер, если он не пересмотрит подход к работе.
Ранее сообщалось, что Неймар обратился к представителям «Барселоны» с предложением.