В Минообороны РФ объяснили, какие возможности дает контроль над Цветковым

МО РФ: взятие Цветкового создало плацдарм для освобождения Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Взятие под контроль населенного пункта Цветковое группировкой войск «Восток» создало плацдарм для освобождения Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Штурмовики группировки войск «Восток» создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области», — поделились в ведомстве, отметив ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В министерстве уточнили, что в Цветковом ВСУ потеряли большое количество техники и живой силы. Также были уничтожены два пункта управления беспилотниками.

15 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что наиболее упорные бои в настоящее время идут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр».

В свою очередь, военные группировки «Запад» продолжают ликвидировать украинских солдат, заблокированных на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. По словам Герасимова, группировка «Юг» постепенно завершает освобождение Резниковки в Донецкой народной республике (ДНР) и уничтожает остатки украинских формирований в Константиновке. Кроме того, российские бойцы продвигаются в направлении Славянска.

Ранее российские военные сорвали контратаку ВСУ в Сумской области.
 
