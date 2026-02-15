Размер шрифта
Армия

Система ПВО сбила летевшие на Москву дроны

Российские ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
Газета.Ру

Система противовоздушной обороны сбила три летевших на Москву беспилотника. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Сначала, в 12.24 мск, градоначальник сообщил о двух сбитых дронах, десятью минутами позднее — еще об одном. Все летевшие на столицу дроны были сбиты, подчеркнул Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, рассказал мэр.

До этого Минобороны РФ сообщало, что утром 15 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников самолетного типа над Астраханской, Брянской, Волгоградской областями, республикой Адыгеей, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ночью же, по информации российского военного ведомства, над территорией России было перехвачено и ликвидировано 68 украинских БПЛА.

Ранее в МИД РФ оценили ответ на атаку Украины на резиденцию Путина.
 
