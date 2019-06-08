Подозреваемые в убийстве заступившегося за беременную борца задержаны

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Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила о задержании подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. По ее словам, службе пришлось обратиться к помощи сотрудников Росгвардии, передает ТАСС.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении преступления задержаны», — заявила Иванова.

Отмечается, что подозреваемые в ближайшее время будут допрошены, а следствие установит картину произошедшего и мотивы убийства.

Ранее очевидцы рассказали об убийстве 34-летнего Сергея Чуева, на которого, по предварительным данным, напали трое неизвестных.