Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
Игровой день на Открытом чемпионате Франции не может начаться из-за дождя, передает «Советский спорт».
Причиной подобному решению стал дождь в столице Франции.
5 июня должны были состояться четвертьфинальные матчи в одиночном разряде: Симона Халеп (Румыния) — Аманда Анисимова (США), Мэдисон Кис (США) — Эшли Барти (Австралия), Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Доминик Тим (Австрия) — Карен Хачанов (Россия).
Стоит отметить, что действующим чемпионом соревнований в мужском разряде является Рафаэль Надаль из Испании.
Ранее в сборной России оценили шансы Хачанова в 1/4 финала «Ролан Гаррос».