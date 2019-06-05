Дзюба сыграл против сборной России

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На официальном канале сборной России по футболу было опубликовано видео того, как капитан и нападающий отечественной команды Артем Дзюба защищал ворота на тренировке российских футболистов, сообщает «Советский спорт».

На видеозаписи можно наблюдать как игроки сборной били 30-летнему форварду сначала с дальней дистанции, а после устроили турнир пенальтистов.

В этом соревновании победил нападающий команды и московского ЦСКА Федор Чалов, который смог реализовать все свои попытки.

3 июня футболисты российской сборной встретились с игроками «Чертаново» в товарищеском матче, который завершился со счетом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Игроки отечественной команды встретятся со сборной Сан-Марино 8 июня в Саранске, а 11 — с Кипром в Нижнем Новгороде в рамках Евро-2020.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России не сыграет в матчах с Сан-Марино и Кипром.