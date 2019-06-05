Российскую яхтсменку спасли японские пограничники у берегов Хоккайдо

<img src="">

У берегов самого северного острова Японии Хоккайдо спасли российскую яхтсменку, чье судно терпело бедствие, сообщает ТАСС.

Гражданкой России оказалась 49-летняя Татьяна Рябкова. Она намеревалась совершить одиночное путешествие из Владивостока в Израиль — через Тихий, Индийский океаны, Красное и Средиземное моря.

Как рассказали в региональном штабе национального Управления безопасности на море в городе Отару, 2 июня неисправную яхту россиянки заметила пограничная служба. Патрульный самолет японского Управления безопасности на море отреагировал на сигнал бедствия, поданный Рябковой.

Во время спасения спортсменка на здоровье не жаловалась, а на ее судне, где вышла из строя система, управляющая парусами, было достаточно провизии.

Ранее сообщалось, что испанский клуб отметил выход во вторую лигу со стриптизершей в раздевалке.